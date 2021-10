“GF Vip” | Miriana Trevisan e Nicola Pisu sempre più vicini | cosa bolle in pentola?

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Grande Fratello Vip si ritinge di rosa. Dopo l’ultima puntata andata in onda, dove è stato trasmesso un video dedicato alla complicità che si è creata nelle ultime settimane tra, i due sembra si siano avvicinati ancora di più. In puntata alle domande di Alfonso Signorini i due gieffini … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

blogtivvu : Riti esoterici al GF Vip: Miriana e Giucas prevedono il futuro di Sophie, Lulù e Gianmaria – VIDEO - macosaneSSSai_ : RT @italia24com1: Grande fratello Vip Nicola e MIRIANA ?? video #gfvip - italia24com1 : Grande fratello Vip Nicola e MIRIANA ?? video #gfvip - giuseppe_alto : GF Vip, Nicola Pisu a Miriana Trevisan: 'Mi piaci tanto', lei: 'C'è una persona fuori' - zazoomblog : GF Vip 6: Miriana e Nicola fanno sul serio? - #Miriana #Nicola #fanno #serio? -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Miriana

...più forte in grado di gestire le situazioni che gli si presentano davanti e ha confidato a... Gianmaria Antinolfi contro gli autori del GF/ Mi hanno fatto dire cose che non volevoGF, Nicola Pisu eTrevisan/ Dopo il bacio la confessione: "Mi piacerebbe conoscerti fuori" Nicola Pisu a questo punto della conversazione, spinto anche dalla curiosità di vedere come ...Nel bel mezzo della notte, Miriana Trevisan e Giucas Casella prevedono il futuro ai 'vipponi' del Grande Fratello Vip ...Miriana Trevisan ha raccontato al trentaduenne di dover far chiarezza con una persona che stava frequentando prima di entrare nella casa del GF Vip ...