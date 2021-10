Filippo Bisciglia | dopo anni ritrova l' ex Simona Salvemini La dedica su Instagram | ' Sellerona | te vojo troppo bene'

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Da amore ad amicizia il passo è breve. A confermarlo è il conduttore di Temptation Island ,, che, a distanza di, non ha mai dimenticato l'ex fidanzata. E lo ...

Da amore ad amicizia il passo è breve. A confermarlo è il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia, che, a distanza di anni, non ha mai dimenticato l'ex fidanzata Simona Salvemini. E lo dimostra oggi con una storia Instagram dove posta uno scatto con l'ex a cui dedica parole d'affetto. Al tempo degli esordi televisivi di Filippo Bisciglia, aveva fatto molto scalpore la storia d'amore di quest'ultimo con Simona Salvemini al Grande Fratello 2006. All'epoca Filippo interruppe bruscamente la storia con Flora Canto (ex ...