Federico Salvatore ricoverato a Napoli per un'emorragia cerebrale: il dolore della moglie Flavia (Di giovedì 14 ottobre 2021) Federico Salvatore è ricoverato all'Ospedale del Mare di Napoli. A riportare la notizia è il Corriere della Sera, secondo cui l'artista sarebbe stato colpito da un'emorragia cerebrale. La moglie, Flavia D'Alessio, ha confermato via social la notizia della malore del cantautore e cabarettista napoletano circolata sul web, aggiornando tutti sulle condizioni del marito: "Federico è ora sotto osservazione ed è sottoposto a una serie di indagini. E' in ottime mani. Non è un momento semplice, ma nessuno, ora, può fare diagnosi certe e definitive", racconta sulla pagina del marito, Flavia D'Alessio. "Da sua compagna di vita e da madre dei suoi figli, sto cercando di contenere il più ...

