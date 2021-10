Elezioni: Letta, 'molto fiducioso, destra divisa mentre per noi unità fondamentale' (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott (Adnkronos) - In vista dei ballottaggi "l'impressione è molto positiva. Abbiamo vinto bene i primi turni, ora l'impegno è quello di completare e continuare a dare al Paese i migliori sindaci. Sono molto fiducioso, la destra non fa altro che dividersi, per noi ora l'unità del centrosinistra è un elemento fondamentale". Lo ha detto Enrico Letta a radio Immagina. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott (Adnkronos) - In vista dei ballottaggi "l'impressione èpositiva. Abbiamo vinto bene i primi turni, ora l'impegno è quello di completare e continuare a dare al Paese i migliori sindaci. Sono, lanon fa altro che dividersi, per noi ora l'del centrosinistra è un elemento". Lo ha detto Enricoa radio Immagina.

