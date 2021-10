Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 14 ottobre 2021 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Questa sera, giovedì 14 ottobre 2021, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e Rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni e ospiti Al centro del nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, un approfondimento sugli episodi di violenza scaturiti dalle manifestazioni di piazza dello scorso weekend. Mentre si temono nuove tensioni nei prossimi giorni, motivo che ha spinto Palazzo Chigi a discutere di una stretta sui ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Questa sera, giovedì 14, alle ore 21,25 su Rete 4 torna, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti. Ma di cosa si parlerà? Quali sono gli? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Al centro del nuovo appuntamento con, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, un approfondimento sugli episodi di violenza scaturiti dalle manifestazioni di piazza dello scorso weekend. Mentre si temono nuove tensioni nei prossimi giorni, motivo che ha spinto Palazzo Chigi a discutere di una stretta sui ...

