“Decisione scandalosa” | durissima presa di posizione sulla partita del Napoli

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La Prefettura diha imposto il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi polacchi per-Legia Varsavia, gara di Europa League in programma giovedì 21 ottobre. Nel 2013 per Legia Varsavia-Lazio furono fermati 150 tifosi biancocelesti, nel 2015 in Polonia a Varsavia non ci furono incidenti, fu rimandato tutto in Italia. Aaccaddero Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Legia Varsavia, comunicato contro la Questura: "Decisione scandalosa"

Questa è una, del tutto ingiustificata, e priva i nostri tifosi del pieno diritto di sostenere la propria squadra durante le partite in trasferta. Questo è contro lo spirito ...... non partecipiamo perché non ci invitano ed è una cosa. Non siamo gli attori principali ... prendere lase rinnovare o meno un contratto. Se un calciatore arriva a scadenza del ...Ordine pubblico, la Prefettura ha sancito il divieto di trasferta per giovedì prossimo allo stadio Maradona. Il club si ribella: «Abbiamo il diritto di sostenere la squadra» ...Il club polacco ritiene ingiustificata la decisione della Prefettura di Napoli di vietare la vendita dei biglietti ai residenti in Polonia.