Covid in Campania, 313 nuovi casi e 3 morti. Indice di contagio al 2,1% (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono 313 i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore a fronte di 14.858 tamponi processati. Lo comunica l'unità di crisi della Regione Campania.Sono 17 i posti letto occupati in terapia intensiva (656 il totale dei disponibili); 172 i posti letto di degenza occupati (3.160 il totale dei disponibili). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

