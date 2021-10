Ciclismo: ufficiale il passaggio di Jakob Fulgsang alla Israel Start-Up Nation (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un’annata da dimenticare, dopo i trionfi tra 2019 e 2020 alla Liegi-Bastogne-Liegi ed al Lombardia. Anche la sfortuna si è messa contro a Jakob Fuglsang che vuole ripartire al meglio nella prossima stagione: il danese lo farà però in un nuovo ambiente, visto il passaggio ufficiale alla Israel Start-Up Nation. Cambio di squadra dopo ben nove anni all’Astana per il classe 1985, migliorato tantissimo superate le trenta primavere. Per lui contratto fino al 2024. Le sue parole: “Sono davvero felice ed emozionato di unirmi alla Israel Start-Up Nation. Credo sia un buon momento per me per provare qualcosa di nuovo e penso che la Israel Start-Up ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un’annata da dimenticare, dopo i trionfi tra 2019 e 2020Liegi-Bastogne-Liegi ed al Lombardia. Anche la sfortuna si è messa contro aFuglsang che vuole ripartire al meglio nella prossima stagione: il danese lo farà però in un nuovo ambiente, visto il-Up. Cambio di squadra dopo ben nove anni all’Astana per il classe 1985, migliorato tantissimo superate le trenta primavere. Per lui contratto fino al 2024. Le sue parole: “Sono davvero felice ed emozionato di unirmi-Up. Credo sia un buon momento per me per provare qualcosa di nuovo e penso che la-Up ...

