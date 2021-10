Chi è Jolanda Renga | figlia di Ambra Angiolini ed il cantante Francesco?

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Tutto sudi. Nelle ultime ore, il nome diè balzato alle cronache per la fine della relazione tra sua madreed il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri. Il settimanale “Chi”, in esclusiva, ha rivelato che la relazione sarebbe giunta al capolinea in seguito ad un tradimento di lui. La notizia è immediatamente diventata virale e ad, ieri sera, è stato consegnato un “Tapiro d’Oro” da “Striscia la Notizia”, gesto che non è affatto piaciuto ache, su Instagram, con un post, ha preso le difese della madre: “Oggi la mia mamma ha ricevuto un Tapiro ...

jolanda_caruso : RT @MissingDeniseMp: ?? DENISE VA CERCATA, NON SI È RAPITA DA SOLA. CHI SONO I COLPEVOLI! Nel #video parole costituite dalla realtà che dov… - AntoLello2 : RT @theres52ways: Problema: Portano il tapiro (simbolo del baratro culturale) ad Ambra (simbolo della mia giovinezza) perché si è lasciata… - VanityFairIt : La diciassettenne Jolanda, ferita dal tapiro ricevuto dalla mamma dopo la notizia della rottura con l'allenatore, h… - amendola : 'Anche se, questa persona, alla fine si è rivelata diversa, la colpa è di chi si fida o di chi tradisce la fiducia… - Novacula_Occami : RT @theres52ways: Problema: Portano il tapiro (simbolo del baratro culturale) ad Ambra (simbolo della mia giovinezza) perché si è lasciata…

Secondo il settimanale '', Allegri, allenatore della Juventus, è sparito dopo aver confessato a ...Renga, su Instagram. Un lungo post in cui si è indignata con 'Striscia', ha confermato il ...... in seguito allo scoop del magazinesecondo il quale l'attrice romana sarebbe stata tradita e ... il servizio di Striscia ha fatto storcere il naso, in primis alla figlia della Angiolini,. ...Il messaggio di Ambra Angiolini a sua figlia Jolanda Renga dopo il post in sua difesa, dopo il tradimento di Allegri e il tapiro di Striscia ...La rottura tra Ambra e Allegri fa discutere, soprattutto la consegna del Tapiro alla donna: coro unanime contro Striscia la Notizia. Il messaggio della figlia: perché non andare a Torino da una person ...