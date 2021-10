(Di giovedì 14 ottobre 2021) Hatomamma per errore con una pistola carica e senza sicura trovata dentro uno zainetto dei Paw Patrol (cartone animato canadese, La squadra dei cuccioli, ndr). Siamo in Florida, Altamonte Springs e la notizia la riporta, tra gli altri, il Daily Mail. Il, due, ha recuperato l’arma e hatotesta della mamma, Shamaya Lynn, 21, che stava facendo una riunione su. A chiamare le forze dell’ordini i colleghi della vittima. Quando il papà del bambino e compagno di Shamaya, Veondre Avery, 22, è arrivato a casa e ha visto la scena, ha chiamato anche lui il 911 urlando “Aiutatemi, c’è sangue ovunque”. L’uomo è statocon l’accusa di omicidio colposo e negligenza. Sia il ...

MediasetTgcom24 : Usa, bimbo di 2 anni spara alla mamma collegata su Zoom #florida - IsraelinItaly : #AccaddeOggi: sono trascorsi 39 anni dall'assassinio di Stefano Gaj Tachè, bimbo di 2 anni che il 9 ottobre del 198… - FQMagazineit : Bimbo di 2 anni spara accidentalmente alla madre mentre è collegata su Zoom: arrestato il padre - GiuseppeAnacle2 : Bari, bimbo di 9 anni muore impiccato in casa: la Procura sulle tracce di Jonathan Galindo - TuttoQuaNews : RT @mattinodinapoli: Bari, bimbo di 9 anni impiccato: il pm chiede cronologia YouTube, ipotesi gioco social #JonathanGalindo -

è il gioco social estremo che nell'ultimo anno ha spinto più di un bambino all'autolesionismo o addirittura al , come potrebbe essere nel caso deldi 9di Bari morto impiccato oppure ...Ma prima ancora dell'arrivo delle forze dell'ordine in casa è arrivato Veondre Avery, 22, il compagno della vittima nonché padre del. Anche lui si è trovato di fronte ad una scena ...