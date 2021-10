Atletica | morte Tirop | indagato il marito per omicidio

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Kenya è stato sconvolto dal ritrovamento del corpo senza vita della mezzofondista Agnesnella propria abitazione con profonde ferite all’addome. La polizia si è subito mobilitata, e ha definito quanto accaduto “crimine efferato”. Il principale sospettato è il, che, come spiegato dal capo della polizia della contea di Elgeyo Marakwet, Tom Makori, è scomparso. “Abbiamo ricevuto un messaggio dalla famiglia deldella, aveva telefonato ai genitori piangendo e chiedendo che Dio lo perdonasse perché aveva fatto qualcosa di male”, ha spiegato Makori a NTV Kenya. SportFace.

Il Kenya è stato sconvolto dal ritrovamento del corpo senza vita della mezzofondista Agnes Tirop nella propria abitazione con profonde ferite all'addome. La polizia si è subito mobilitata, e ha ...Agnes Tirop, anche San Giorgio su Legnano piange la giovane atleta keniana trovata morta in circostanze tragiche. Era stata protagonista di due edizioni del Campaccio.