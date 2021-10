Atalanta | sulla via del recupero Toloi Il report odierno

(Di giovedì 14 ottobre 2021) In vista della trasferta di domenica contro l’Empoli, il tecnico atalantino Gasperini potrebbe ritrovare, pronto a completare il trio difensivo con Demiral e Palomino, in attesa di Djimsiti infortunatosi in Nazionale. Per quanto riguarda il reparto offensivo contro i toscani potrebbe partire dal primo minuto Muriel supportato da Malinovski. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

