Assalto Cgil | restano in carcere i 6 arrestati | “Fiore istiga e organizza | ma non si sporca le mani Castellino pericolo per ordine pubblico”

(Di giovedì 14 ottobre 2021)ini seiautori del blitz nella sede dellae protagonisti degli scontri sabato a Roma. Lo ha deciso la gip della Capitale Annalisa Marzano che, dopo l’udienza di convalida, ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare per Giuliano, Roberto, entrambi di Forza Nuova, l’ex Nar Luigi Aronica, Pamela Tesa, Biagio Passaro di IoApro e Salvatore Lubrano. A proposito del fondatore di Forza Nuova,, la gip scrive: “non si espone nei comizi, non collabora alla devastazione dei locali del sindacato, malafestazione, dirige i cortei, ne stabilisce i percorsi, tratta e parla con le forze dell’e decide finanche quando l’azione ...

"Volevamo solo fare un sit - in" leggi anche Draghi incontra Landini alladi Roma dopo l'No Green Pass Interrogati questa mattina, Fiore e Castellino si sono difesi dicendo che l'...Aronica ha preso distanza dell'alla. Abbiamo prodotto un video documentale per dimostrare che si è comportato bene davanti alla sede del sindacato dei lavoratori'.Roma, 14 ott. (LaPresse) - "Fiore non si espone nei comizi, non collabora alla devastazione dei locali del sindacato, ma organizza la manifestazione, dirige i ...Roma, 14 ottobre 2021 - 'Sabato scorso, durante la manifestazione 'No-Vax e no Green pass', ci fu una trattativa con la polizia per il corteo verso la Cgil e l'autorizzazione ci venne data'. Forza Nuo ...