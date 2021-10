Approvata la legge sulla parità salariale, Boldrini: “Ora tocca al Senato” (Di giovedì 14 ottobre 2021) ROMA – “Approvata all’unanimità la legge sulla parità salariale. Ora tocca al Senato. Stesso lavoro, stessa retribuzione. Contenta che anche la mia proposta di legge abbia contribuito a questo risultato ottenuto grazie all’impegno di Chiara Gribaudo”. Lo afferma Laura Boldrini, parlamentare del Partito Democratico ed ex presidente della Camera dei Deputati, a proposito dell’approvazione della legge sulla parità salariale. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di giovedì 14 ottobre 2021) ROMA – “all’unanimità la. Oraal. Stesso lavoro, stessa retribuzione. Contenta che anche la mia proposta diabbia contribuito a questo risultato ottenuto grazie all’impegno di Chiara Gribaudo”. Lo afferma Laura, parlamentare del Partito Democratico ed ex presidente della Camera dei Deputati, a proposito dell’approvazione della. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

GiuliaSalemi93 : È stata approvata alla Camera la proposta di legge sulla parità salariale tra uomo e donna . Oserei dire finalmente… - lauraboldrini : Approvata all'unanimità la legge sulla parità salariale. Ora tocca al Senato. Stesso lavoro, stessa retribuzione.… - mirellaliuzzi : Approvata oggi alla Camera in prima lettura la legge sulla parità salariale: incentivi per aziende che rispettano l… - aras96__ : RT @GiuliaSalemi93: È stata approvata alla Camera la proposta di legge sulla parità salariale tra uomo e donna . Oserei dire finalmente ma… - PillaPaladini : RT @AlvisiConci: In parlamento approvata proposta di legge su parità salariale uomo donna. Il PD insegue i 5s sul giustizialismo ovvero sul… -