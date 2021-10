A sorpresa la Juventus pensa al rinnovo di un suo giocatore!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La vecchia signora sta seriamentendo di offrire ildi contratto ad un giocatore della rosa di Massimiliano Allegri che soltanto fino a qualche mese sembrava sul punto di salutare. Con Allegri sembra invece rinato Bernardeschi,Ecco di chi si tratta Il giocatore di cui stiamo parlando è Federico Bernardeschi che in questo inizio di stagione sembra avere uno smalto diverso rispetto al passato. Per lui il Corriere dello Sport ipotizza uncon ingaggio al ribasso. LEGGI ANCHE:, Bernardeschi nei guai! Ecco cosa ha fatto LEGGI ANCHE:, obiettivo tutto nuovo per il centrocampo! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.