WTA Indian Wells 2021 | ribaltoni agli ottavi | fuori Swiatek | Krejcikova e Svitolina

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giornata didi finale per il WTA 1000 di, ma ciò che succede in California ha i contorni del cataclisma tennistico. Escono di scena le numero 2, 3 e 4 del tabellone, nonché la finalista degli US Open, mentre gli Stati Uniti si ritrovano con due padrone di casa ai quarti di finale, un risultato senz’altro inatteso da quelle parti. Oltre che della caduta della polacca Iga, in questo torneo è possibile parlare di un segnale lanciato dalla lettone Jelena Ostapenko, che quando trova la settimana giusta è difficile da fermare. Lo dimostra ancora una volta in quest’occasione: 6-4 6-3 in un’ora e 33 minuti per arrivare per la prima volta ai quarti in un torneo che ha giocato una volta sola prima d’ora. E sarà quarto a sorpresa, perché dall’altra parte ci sarà la potenza di Shelby Rogers: l’americana ...