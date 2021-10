Via l’insegna del Bar Moccia. L’ultimo schiaffo della Raggi ai clan. La sindaca uscente sempre in trincea per la legalità. E al suo erede lascia una valanga di cantieri aperti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nonostante manchino pochi giorni al ballottaggio e l’esperienza come sindaca sia sostanzialmente conclusa, Virginia Raggi non abbandona la sua battaglia per la legalità. Ieri a Tor Bella Monaca è stata rimossa l’insegna Bar Moccia dal locale che con quel nome faceva subito capire a chi appartenesse e che è considerato dagli inquirenti la “base logistica e operativa” dell’organizzazione camorristica per il traffico di stupefacenti e per il controllo del territorio a Tor Bella Monaca (leggi l’articolo). “Il locale era stato sequestrato mesi fa perché ritrovo di criminali. Dopo Casamonica ora il clan Moccia, a Roma la battaglia per la legalità deve andare avanti”, ha subito twittato la sindaca. IL CASO. Da qualche mese al Bar ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nonostante manchino pochi giorni al ballottaggio e l’esperienza comesia sostanzialmente conclusa, Virginianon abbandona la sua battaglia per la. Ieri a Tor Bella Monaca è stata rimossaBardal locale che con quel nome faceva subito capire a chi appartenesse e che è considerato dagli inquirenti la “base logistica e operativa” dell’organizzazione camorristica per il traffico di stupefacenti e per il controllo del territorio a Tor Bella Monaca (leggi l’articolo). “Il locale era stato sequestrato mesi fa perché ritrovo di criminali. Dopo Casamonica ora il, a Roma la battaglia per ladeve andare avanti”, ha subito twittato la. IL CASO. Da qualche mese al Bar ...

Advertising

DeliSte : 'Qua l'unica strada che insegna qualcosa è la figlia di Gino'. Capa è tornato in grande spolvero e con una sola bar… - Matteo81124799 : RT @nzingaretti: I Carabinieri hanno rimosso l'insegna del Bar Moccia a #TorBellaMonaca. Via un simbolo dello spaccio e della criminalità… - marioricciard18 : RT @SimoneF76: 'La storia ci insegna che lo squalo fascista nuota in un bacino che ha diversi affluenti: l’incertezza, la paura, la sensazi… - SimoneF76 : 'La storia ci insegna che lo squalo fascista nuota in un bacino che ha diversi affluenti: l’incertezza, la paura, l… - Redstudy1 : RT @nzingaretti: I Carabinieri hanno rimosso l'insegna del Bar Moccia a #TorBellaMonaca. Via un simbolo dello spaccio e della criminalità… -