Ultimo, in uscita il nuovo singolo intitolato “Niente”. Ecco i dettagli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) UN nuovo BRANO E UN nuovo ALBUM: Ecco DI COSA TRATTA QUEST’Ultimo PROGETTO DISCOGRAFICO Esce venerdì 15 ottobre il nuovo singolo di Ultimo, “Niente”, anticipazione del nuovo progetto discografico dell’artista, “Solo”, in uscita il 22 ottobre. “Niente” è un brano tagliente, in cui il cantante esprime tutta la sua rabbia e le sue emozioni. È la fine tormentata e apatica di una lunga storia d’amore, che, come sempre, poi fa riflettere anche su altro. Un sentimento che si affievolisce fino a svanire. Un flusso di pensieri che culmina con la frase manifesto “Io sono le mie canzoni”, con cui l’artista sottolinea sempre di più la sua identità di cantautore. Il nuovo progetto ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) UNBRANO E UNALBUM:DI COSA TRATTA QUEST’PROGETTO DISCOGRAFICO Esce venerdì 15 ottobre ildi, “”, anticipazione delprogetto discografico dell’artista, “Solo”, inil 22 ottobre. “” è un brano tagliente, in cui il cantante esprime tutta la sua rabbia e le sue emozioni. È la fine tormentata e apatica di una lunga storia d’amore, che, come sempre, poi fa riflettere anche su altro. Un sentimento che si affievolisce fino a svanire. Un flusso di pensieri che culmina con la frase manifesto “Io sono le mie canzoni”, con cui l’artista sottolinea sempre di più la sua identità di cantautore. Ilprogetto ...

poliziadistato : Ultimo turno in volante per Danilo e l'emozione anche se mascherata traspare nel comunicare l'uscita alla sala oper… - lacasadelrap : Dopo l’uscita dell’album FLOP, l’8 ottobre 2021 Salmo annuncia il FLOP Tour (organizzato e prodotto da Vivo Concert… - Titti700 : RT @APmagazineit: Niente, il nuovo singolo di Ultimo in uscita il 15 ottobre. #Ultimo #Niente #Solo - messveneto : Vasco Rossi: “I toni di Salvini e Meloni creano solo odio per avere dei consensi”: Nell’ultimo disco in uscita il 1… - VincenzoSteve98 : #Mirante portiere affidabile che potrebbe motivare #Tatarusanu a fare bene: quest'ultimo criticato ingiustamente pe… -