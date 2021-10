Ultime Notizie Roma del 13-10-2021 ore 14:10 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la certificazione verde diventa obbligatoria per tutti i lavoratori dal 15 ottobre sono esempi di esclusi per motivi di salute dalla campagna vaccinale il soggetto preposto al controllo e datore di lavoro che è libero di organizzare le verifiche possibili controlli a Campione e prima o dopo l’ingresso per il dipendente senza certificato la sanzione è tra i 600 Ei €1500 oltre alla sospensione di retribuzione e contributi voltiamo ancora pagina il premier draghi ha firmato il dpcm con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi covid in ambito lavorativo dal 15 ottobre per la mancanza del pass Come dicevamo non comporta il licenziamento metti non ce la dovrà essere allontanato dal posto di lavoro ciascun giorno di mancato servizio conterrà ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 13 ottobre 2021)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la certificazione verde diventa obbligatoria per tutti i lavoratori dal 15 ottobre sono esempi di esclusi per motivi di salute dalla campagna vaccinale il soggetto preposto al controllo e datore di lavoro che è libero di organizzare le verifiche possibili controlli a Campione e prima o dopo l’ingresso per il dipendente senza certificato la sanzione è tra i 600 Ei €1500 oltre alla sospensione di retribuzione e contributi voltiamo ancora pagina il premier draghi ha firmato il dpcm con le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi covid in ambito lavorativo dal 15 ottobre per la mancanza del pass Come dicevamo non comporta il licenziamento metti non ce la dovrà essere allontanato dal posto di lavoro ciascun giorno di mancato servizio conterrà ...

