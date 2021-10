Travolta da un pancale | magazziniera di 58 anni muore in ospedale

Advertising

E' morta dopo 40 giorni di agonia Tiziana Bruschi , la magazziniera di 58 annida un bancale carico di merce mentre si trovava sul posto di lavoro. Il dramma è accaduto a Scandicci , in provincia di Firenze, lo scorso 2 settembre. A far cadere la struttura un operaio ...Read More Newsda un, operaia muore 40 giorni dopo l'incidente 13 Ottobre 2021 La procura di Firenze ha aperto un fascicolo d'inchiesta sulla morte di una donna di 58 anni, Tiziana ...Quattro morti bianche nelle ultime ventiquattro ore. Cronaca - L'Associazione nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro (Anmil): "Stiamo assistendo a una strage quotidiana indegna di un ...Lo scorso 2 settembre è stata travolta da un pancale nel magazzino dell’azienda in cui lavorava. Il pancale, carico di merce, è caduto da un’altezza di tre metri colpendo la vittima alla testa. Second ...