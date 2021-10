Theo Hernandez positivo al Covid | il comunicato ufficiale del Milan

Advertising

AntoVitiello : AC Milan comunica che Theo #Hernández di rientro dalla Nazionale è risultato positivo ad un tampone effettuato a do… - SkySport : Ultim'ora Milan Theo Hernandez positivo al Covid Il giocatore sta bene, autorità sanitarie informate #SkySport… - capuanogio : Theo #Hernandez positivo al Covid. Il #Milan perde anche lui dopo la sosta nazionali e si candida al ‘Premio Sfiga… - solonapoli24 : Altro stop forzato per il @acmilan dopo l'infortunio del portiere titolare Maignan, si ferma anche Theo Hernandez (… - __manuel__8 : Theo Hernandez tornerà in forma a gennaio, porco dio -

Ultime Notizie dalla rete : Theo Hernandez

, al rientro dalla Nazionale, è risultato positivo ad un tampone effettuato a domicilio. Lo rende noto il Milan in una nota. Le autorità sanitarie competenti sono state informate e il ...positivo al . Il terzino del si è sottoposto a tampone a domicilio nelle scorse ore che ha certificato la sua positività. A darne notizia il club rossonero con un comunicato sul suo ...La sfortuna si abbatte su Milanello e il Milan. La notizia della positività di Theo Hernandez, infatti, ha privato Stefano Pioli di un altro pilastro della squadra. Il francese, in particolare, è il ...Il calciatore, fresco vincitore della Nations League con la sua Francia, sta bene ed è in isolamento domiciliare.