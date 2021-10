Svolta storica in Olanda | è la prima monarchia a permettere il matrimonio egualitario ai reali

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Da oggi inilnon sarà solo un diritto della gente comune, ma anche dei. È laal mondo aun passo in avanti così grande e a fare la differenza, ancora una volta, in materia di progresso e diritti civili. A darne notizia è stato il primo ministro Mark Rutte in una lettera indirizzata al Parlamento, il quale aveva fino a oggi il dovere di approvare le unioni dei membri dellapena il diritto di successione al trono. Rutte ha dichiarato che iltranon sarà più un problema del governo; l’unica questione si porrà in fatto di successione, ma il primo ministro ha anche affermato che le saranno le ...