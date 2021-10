Suikoden | anche l' ultimo gioco PSP ora ha la traduzione in inglese

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Genso: Tsumugareshi Hyakunen no Toki è unper PlayStation Portable arrivato nel 2012 ed ora, grazie ad un gruppo di fan,questo titolo può essere giocato totalmente in. Il progetto è una collaborazione tra traduttori tedeschi Twisted Phoenix Game Translation, la guida wiki non ufficiale diGensopedia e un gruppo di fan noto comeRevival Movement. Chiamato in: Woven Web of the Centuries, ilora contiene circa 25.000 linee di dialogo per un totale di 220.000 parole. Leggi altro...

Oltre alle saghe di Metal Gear Solid, Silent Hill e Castlevania c'è un altro franchise parcheggiato da Konami ormai da tempo immemore ed è quello relativo alla saga di Suikoden. Vero che titoli come Octopath Traveler hanno sicuramente avuto modo di appagare i fan degli RPG vecchia scuola, nonostante le vecchie serie non si dimenticano troppo facilmente. Genso Suikoden: Tsumugareshi Hyakunen no Toki - ossia Suikoden: Woven Web of the Centuries - è tornato interamente in lingua inglese.