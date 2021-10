Stress nei bambini: consigli e attività rilassanti da fare a casa (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non è prerogativa solo degli adulti ma lo Stress è percepito allo stesso modo anche dai bambini, se non di più. I caragiver possono (e devono) intervenire per salvaguardare la salute fisica e mentale dei più piccoli. L’inizio delle scuole e degli asili, le numerose attività extra scolastiche, lo sport così come la vita routinaria in casa data dalla stagione invernale che porta con sé meno possibilità di trascorrere del tempo all’aria aperta, sono fonti di Stress che incidono sulla mente dei bimbi. I segnali non sono da sottovalutare, così come riconoscere che non bisogna separare i sintomi fisici da quelli emotivi come due processi diversi (biologico e psicologico), ma sapere che, in realtà i due processi sono altamente interconnessi tra loro. Trovare la serenità e allentare la presa sullo ... Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Non è prerogativa solo degli adulti ma loè percepito allo stesso modo anche dai, se non di più. I caragiver possono (e devono) intervenire per salvaguardare la salute fisica e mentale dei più piccoli. L’inizio delle scuole e degli asili, le numeroseextra scolastiche, lo sport così come la vita routinaria indata dalla stagione invernale che porta con sé meno possibilità di trascorrere del tempo all’aria aperta, sono fonti diche incidono sulla mente dei bimbi. I segnali non sono da sottovalutare, così come riconoscere che non bisogna separare i sintomi fisici da quelli emotivi come due processi diversi (biologico e psicologico), ma sapere che, in realtà i due processi sono altamente interconnessi tra loro. Trovare la serenità e allentare la presa sullo ...

Advertising

GianMag3 : Altro che i #portuali di #Trieste. Il vero stress test per la tenuta del governo #Draghi c’è ogni volta che parlano… - veraboi : Cosa succede a chi lavora nei macelli? Tra sofferenze animali, abuso di alcool, droghe e disturbo da stress post tr… - stomachachesx : RT @pvnicathedisco: @biiebsmile Sì, insieme alle aritmie. Sentivo come se il cuore facesse battiti più forti di altri, ma ho notato che ciò… - pvnicathedisco : @biiebsmile Sì, insieme alle aritmie. Sentivo come se il cuore facesse battiti più forti di altri, ma ho notato che… - coeurdellion : Poi poco meno di 1 anno fa a un certo punto ho semplicemente deciso di smettere, ed è sorprendente quanto sia stato… -