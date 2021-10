Stojkovic su Vlahovic: «È concentrato sul lavoro, ha un gran futuro» (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il ct della Serbia Stojkovic ha parlato di Vlahovic lodandone il lavoro svolto durante la sosta Come riportato da Firenzeviola.it, il ct della Serbia Stojkovic ha parlato di Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina è in rottura con la Viola come ha annunciato Commisso. Vlahovic – «Dusan, nonostante sia giovane, è un professionista esemplare che vanta una capacità unica di isolarsi e pensare solo al campo. Sono felice di quanto sta facendo con noi, e non parlo solamente dei gol. Davanti a sé ha un grandissimo futuro. È concentrato al 100% sul suo lavoro e mi auguro solo che continui così. Vlahovic può fare una carriera davvero importante e non deve porsi alcun limite» L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il ct della Serbiaha parlato dilodandone ilsvolto durante la sosta Come riportato da Firenzeviola.it, il ct della Serbiaha parlato di Dusan. L’attaccante della Fiorentina è in rottura con la Viola come ha annunciato Commisso.– «Dusan, nonostante sia giovane, è un professionista esemplare che vanta una capacità unica di isolarsi e pensare solo al campo. Sono felice di quanto sta facendo con noi, e non parlo solamente dei gol. Davanti a sé ha undissimo. Èal 100% sul suoe mi auguro solo che continui così.può fare una carriera davvero importante e non deve porsi alcun limite» L'articolo proviene da Calcio ...

Advertising

junews24com : Vlahovic Juve, parla il Ct della Serbia: «E' un professionista, farà carriera» - - giaco_iaco : ???? Da Stankovic a Stojkovic. Per @firenzeviola_it con @dimitri_conti abbiamo intervistato il CT della #Serbia. Indo… - calciomercatoit : ??? #Vlahovic e le voci sul calciomercato: parla l’allenatore Dragan Stojkovic - ciromagliulo26 : RT @SCUtweet: #Vlahovic ?? Non sono mai soddisfatto della mia prestazione perché se sei soddisfatto vuol dire che ti accontenti. Cerco semp… - salvatore3269 : RT @SCUtweet: #Vlahovic ?? Non sono mai soddisfatto della mia prestazione perché se sei soddisfatto vuol dire che ti accontenti. Cerco semp… -