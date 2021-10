"Star in the star", è il momento della finale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giovedì 14 ottobre in prima serata su Canale 5 appuntamento con la finale di 'star in the star', il celebrity show condotto da Ilary Blasi . Dopo l'eliminazione nella scorsa puntata di Sal Da Vinci e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giovedì 14 ottobre in prima serata su Canale 5 appuntamento con ladi 'in the', il celebrity show condotto da Ilary Blasi . Dopo l'eliminazione nella scorsa puntata di Sal Da Vinci e ...

Advertising

SocialArtistOF2 : Ecco le anticipazioni della finale di #StarInTheStar! - star_pmh : secondo me è l'idea del raggiungimento di ricchezza e potenza senza dover passare da quell''eat the rich' agenda l'… - grande_flagello : @danielamartani Gli effetti delle maschere di star in the star ?? Levatele, che non ragionate (oltre a non cantare) - multisofi : RT @legendasdaciola: Go nominee Giacomo Gianniotti ?? #GreysAnatomy - The__Musti : Immagina credere di essere alternativi perché fai bodyshaming e dici cattiverie. Questa è gente che 'pensa' che chi… -