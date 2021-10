Sinner-Fritz stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2021 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Jannik Sinner sfiderà Taylor Fritz agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2021. L’azzurrino ha sconfitto John Millman al secondo turno e usufruito del ritiro di John Isner per ricaricare le pile, pensando immediatamente al match valido per un posto ai quarti. Fritz ha invece eliminato in serie Brandon Nakashima e Matteo Berrettini, sorprendendo gli appassionati di tennis e guadagnando la possibilità di scontrarsi con il giocane altoatesino. Sinner favorito, ma impossibile sottovalutare lo statunitense dopo aver sconfitto un top 10. La disputa andrà in scena oggi, mercoledì 12 ottobre, come terzo match dalle ore 20.00 italiane (al termine di Paul-Norrie). La diretta televisiva sarà offerta da Sky Sport ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Janniksfiderà Tayloragli ottavi di finale deldi. L’azzurrino ha sconfitto John Millman al secondo turno e usufruito del ritiro di John Isner per ricaricare le pile, pensando immediatamente al match valido per un posto ai quarti.ha invece eliminato in serie Brandon Nakashima e Matteo Berrettini, sorprendendo gli appassionati di tennis e guadagnando la possibilità di scontrarsi con il giocane altoatesino.favorito, ma impossibile sottovalutare lo statunitense dopo aver sconfitto un top 10. La disputa andrà in scena oggi, mercoledì 12 ottobre, come terzo match dalle ore 20.00 italiane (al termine di Paul-Norrie). Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport ...

