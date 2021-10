Simeone: “Anche se sono al cinema a volte penso a chi schierare tra Joao Felix o Correa” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nella lunga intervista rilasciata da Diego Simeone al quotidiano argentino Olé, l’allenatore dell’Atletico Madrid ha parlato Anche del suo modo quotidiano di vivere il calcio: “Il calcio si vive tutte e 24 le ore del giorno, perché quando te dormi da un’altra parte c’è qualcuno sveglio che pensa alla stessa cosa. Dico sempre che è impossibile separare il calcio da tutte le altre distrazioni. Se vado al cinema, il film può durare un’ora e mezzo ed essere molto coinvolgente, ma appena rallenta o c’è una pausa, mi trovo a pensare se far giocare Joao Felix o Correa. A volte mi addormento mentre sto pensando a come far giocare la squadra”. Foto: Twitter Atletico Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nella lunga intervista rilasciata da Diegoal quotidiano argentino Olé, l’allenatore dell’Atletico Madrid ha parlatodel suo modo quotidiano di vivere il calcio: “Il calcio si vive tutte e 24 le ore del giorno, perché quando te dormi da un’altra parte c’è qualcuno sveglio che pensa alla stessa cosa. Dico sempre che è impossibile separare il calcio da tutte le altre distrazioni. Se vado al, il film può durare un’ora e mezzo ed essere molto coinvolgente, ma appena rallenta o c’è una pausa, mi trovo a pensare se far giocare. Ami addormento mentre sto pensando a come far giocare la squadra”. Foto: Twitter Atletico Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Maria29332429 : @TUTTOJUVE_COM Mi sa che Simeone non ha avuto solo l’infanzia infelice, ma anche gioventù e vecchiaia. - stevecareen : @valeria_simeone @anmnapoli eh vorrei sapere anche io, saputo qualcosa? - Valerio37057244 : @luca_simeone @GaeManfredi Credo sia anche riduttivo definirla disputa ideologica. Si tratta di un deliberato atta… - sportli26181512 : Simeone: 'Ecco perché ho scelto il Verona. Lavorato anche in vacanza, meno male che mia moglie...': Giovanni Simeon… - CorriereQ : Simeone è rinato: “Mi allenavo anche in viaggio di nozze. E non cerco più il paragone con papà” -