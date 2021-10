Serena Autieri | il grande ritorno in tv con Dedicato C’è la data!

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nuova avventura perche ritorna in televisione con il programma. Finalmente è stata svelata la data d’inizio. I fan non stanno nella pelle e presto potranno rivedere… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

arcafab : Serena Autieri torna su Rai1 con Dedicato dal 6 novembre - TvBlog - Antonio081987 : @pazienzaefede Ciao! Visto che sai molte cose in anteprima sui palinsesti, ti potrei chiedere come sarà organizzato… - SerieTvserie : Serena Autieri su Rai1 il sabato pomeriggio con Dedicato, ecco quando parte - tvblogit : Serena Autieri su Rai1 il sabato pomeriggio con Dedicato, ecco quando parte - FabioTraversa : RT @GalantoMassimo: Quindi #Dedicato di Serena Autieri parte sabato 6 novembre -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Autieri

Tvblog

L'IMPEGNOtestimonial contro la camorra e madrina degli... IL CASO La fondazione di don Merola colpita da due bombe carta... 'I nostri ragazzi hanno bisogno di modelli positivi - ha ...All'inaugurazione seguirà un evento condotto dacui parteciperanno, oltre a Don Luigi Merola e Paolo Scudieri, anche importanti istituzioni della città. La Fondazione Scudieri La ...Nuova avventura per Serena Autieri che ritorna in televisione con il programma Dedicato. Finalmente è stata svelata la data d'inizio.Serena Autieri approda al sabato pomeriggio: Dedicato in onda prima di Italia Sì Nelle mattine estive di Rai1 Serena Autieri ha avuto modo esordire come ...