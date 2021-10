Salvini incontra Draghi Il premier | “Bisogna guidare un percorso di pacificazione Impensabile lasciare a casa i poliziotti non vaccinati” Sul tavolo anche la Legge di Bilancio

Advertising

FirenzePost : Draghi incontra di nuovo Salvini: colloquio centrato sui problemi economici. Il leghista chiede una pacificazione n… - stefaniatalpo : @RFeragalli Secondo me Salvini entra, incontra Draghi giusto il tempo per un caffè e poi si salutano. Draghi torna… - LaStampa : Salvini incontra Draghi. Il premier: “Bisogna guidare un percorso di pacificazione. Impensabile lasciare a casa i p… - dariodriu : Se vai a perorare la loro causa sei il loro referente politico #Salvini incontra #Draghi 'Ritrovare l'unità nel Pa… - ilmessaggeroit : Salvini incontra Draghi su Legge di Bilancio e decreto fiscale, e sugli scontri: «Serve clima di unità» -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini incontra

APPROFONDIMENTI ROMA Scontri a Roma,: 'Preoccupato per il Paese,... INVISTA Meloni: 'Campagna elettorale indegna, per giorni domande... ROMA Ballottaggio Roma, Michetti: decoro fai da te e ...APPROFONDIMENTI ROMADraghi a palazzo Chigi: 'Guidi la... LO SCENARIO Forza Nuova, il 20 ottobre mozione Pd per lo scioglimento: ecco... LE INDAGINI Scontri a Roma, il piano dei No ...Ormai i colloqui di Salvini con Draghi sono diventati praticamente quotidiani, con il leader leghista che da un lato critica il governo, dall'altro mantiene i contatti per limitare i danni del suo bac ...Il leader della Lega ha chiesto al premier "di intervenire per appellarsi alla responsabilita'" delle forze politiche e per "frenare le campagne di delegittimazione che nelle ultime settimane sono sta ...