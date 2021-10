"Salvini forse sapeva qualcosa?". Caos a Roma, Padellaro gioca sporchissimo contro la Meloni: dove si spinge | Video (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il plotone d'esecuzione è schierato a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7. Nel mirino c'è Giorgia Meloni, dopo le sue durissime accuse alla Camera contro Luciana Lamorgese per gli scontri a Roma dei no-Green pass dello scorso sabato. La leader FdI ha accusato il ministro di aver "lasciato fare". E ancora, ha picchiato durissimo parlando di "strategia della tensione", finalizzata a colpire il centrodestra e FdI, come puntualmente è accaduto. E di queste parole, la Gruber chiede conto ad Antonio Padellaro, ospite in studio, il quale parla di "affermazione gravissima non suffragata da elementi. Dopo aver citato la strategia della tensione, uno dei capitoli più oscuri degli Anni di Piombo, mi sarei aspettato due elementi - premette la firma del Fatto Quotidiano -. Il primo: intanto lei dimentica ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il plotone d'esecuzione è schierato a Otto e Mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7. Nel mirino c'è Giorgia, dopo le sue durissime accuse alla CameraLuciana Lamorgese per gli scontri adei no-Green pass dello scorso sabato. La leader FdI ha accusato il ministro di aver "lasciato fare". E ancora, ha picchiato durissimo parlando di "strategia della tensione", finalizzata a colpire il centrodestra e FdI, come puntualmente è accaduto. E di queste parole, la Gruber chiede conto ad Antonio, ospite in studio, il quale parla di "affermazione gravissima non suffragata da elementi. Dopo aver citato la strategia della tensione, uno dei capitoli più oscuri degli Anni di Piombo, mi sarei aspettato due elementi - premette la firma del Fatto Quotidiano -. Il primo: intanto lei dimentica ...

