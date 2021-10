Polemica in Germania: “Sì al canto dei muezzin” a Colonia, protestano cattolici e comunità gay (Di mercoledì 13 ottobre 2021) È esplosa la Polemica in Germania per la decisione delle autorità di Colonia di autorizzare tutte e 35 le moschee cittadine, compresa quella più grande del Paese, a diffondere ogni venerdì tramite altoparlanti, come nelle nazioni islamiche, il “canto del muezzin“. Per effetto di un accordo stipulato lunedì dal Comune e dalla comunità musulmana locale, gli altoparlanti dei luoghi di culto islamici del posto potranno diffondere l’azan, ossia la chiamata dei fedeli alle preghiere obbligatorie, da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio, avvertendo però anticipatamente condomini e attività commerciali presenti nelle vicinanze. Un’altra limitazione contenuta in quell’accordo riguarda il “volume non eccessivo” che andrà mantenuto dai canti diffusi dagli altoparlanti delle moschee. Tutte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) È esplosa lainper la decisione delle autorità didi autorizzare tutte e 35 le moschee cittadine, compresa quella più grande del Paese, a diffondere ogni venerdì tramite altoparlanti, come nelle nazioni islamiche, il “del“. Per effetto di un accordo stipulato lunedì dal Comune e dallamusulmana locale, gli altoparlanti dei luoghi di culto islamici del posto potranno diffondere l’azan, ossia la chiamata dei fedeli alle preghiere obbligatorie, da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio, avvertendo però anticipatamente condomini e attività commerciali presenti nelle vicinanze. Un’altra limitazione contenuta in quell’accordo riguarda il “volume non eccessivo” che andrà mantenuto dai canti diffusi dagli altoparlanti delle moschee. Tutte ...

