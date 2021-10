Oggi 13 ottobre preghiamo la Beata Alessandra Maria da Costa paralizzata a letto per fuggire a uno stupro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Vissuta in una particolare condizione di sofferenza fisica, a causa di una grave caduta per fuggire ai suoi aggressori, offre tutto con grande amore, in sacrificio a Cristo e per coloro che sono lontani dalla Fede. Ma il suo esser nata e battezzata nella Settimana Santa, ha segnato la sua vita nel nome di Cristo. 13 ottobre: L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Vissuta in una particolare condizione di sofferenza fisica, a causa di una grave caduta perai suoi aggressori, offre tutto con grande amore, in sacrificio a Cristo e per coloro che sono lontani dalla Fede. Ma il suo esser nata e battezzata nella Settimana Santa, ha segnato la sua vita nel nome di Cristo. 13: L'articolo proviene da La Luce di

