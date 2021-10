Nuova tegola in casa Milan dopo Maignan | Theo Hernandez positivo al Covid

Advertising

FlavioBuccarel1 : Nuova tegola per l’@acmilan, al rientro dalle nazionali, #theohernandez è risultato positivo ad un tampone rapido di controllo. #injury - News24Italy : RT @GnocchiGene: Nuova tegola in casa Milan: dopo Giroud positivo, Kessie è risultato allergico al rinnovo #4Settembre #gazzetta #Kessie #U… - GeneraleCujkov : @FangusAngus Azz peccato che cotanta sapienza non sia bastata quando due anni fa l’Asl di Vercelli l’ha cacciata a… - serenel14278447 : Nuova tegola su Biden, il virus frena l'occupazione negli Stati Uniti - voceditalia : Nuova tegola su Biden, il virus frena l’occupazione Usa -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova tegola

LA NAZIONE

Non è un periodo fortunato per il Milan, che deve fare i conti con una lunga lista di infortunati dopo la notizia dell'operazione del portiere Maignan (e il conseguente arrivo di Mirante dagli ...sentenza,sul mondo dei vip . Stavolta sul banco degli imputati c'è Davide Rossi, figlio del Vasco nazionale: è stato condannato a un anno e 10 mesi di carcere con revoca della patente per lesioni ...Il terzino positivo al virus al rientro dal ritiro della Nazionale francese: si allunga la lista degli indisponibili per Pioli ...Non è certamente un momento facile - dal punto di vista dell'infermeria - per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, che attendono ancora il rientro in pianta stabile di Zlatan Ibrahimovic e hanno ap ...