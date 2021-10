Non tutti gli apparecchi sono compatibili: come saperlo prima (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nel 2009, la televisione passava dall’analogico al digitale terrestre e i negozi erano affollati di persone che cercavano un decoder da adattare al proprio apparecchio o a comprarne direttamente uno di nuova generazione. La rivoluzione si chiamava DVB-T1 e prevedeva l’abbandono del tubo catodico e la possibilità di vedere molti più canali rispetto al passato. Oggi, a distanza di dodici anni, precisamente dal 20 ottobre, per poter continuare a vedere la tv, si cambierà di nuovo. Subito si effettuerà un primo passo verso un digitale terrestre che porterà alcuni canali tematici in Hd. Leggi anche › Bonus tv, come ottenere l’incentivo per cambiare il televisore › Bonus tv, per adeguare il televisore ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nel 2009, la televisione passava dall’analogico al digitale terrestre e i negozi erano affollati di persone che cercavano un decoder da adattare al proprioo o a comprarne direttamente uno di nuova generazione. La rivoluzione si chiamava DVB-T1 e prevedeva l’abbandono del tubo catodico e la possibilità di vedere molti più canali rispetto al passato. Oggi, a distanza di dodici anni, precisamente dal 20 ottobre, per poter continuare a vedere la tv, si cambierà di nuovo. Subito si effettuerà un primo passo verso un digitale terrestre che porterà alcuni canali tematici in Hd. Leggi anche › Bonus tv,ottenere l’incentivo per cambiare il televisore › Bonus tv, per adeguare il televisore ...

Advertising

matteosalvinimi : Scendiamo in piazza tutti insieme, un giorno dopo il voto e non un giorno prima, con il tricolore e senza altre ban… - redazioneiene : Alcuni stranieri valgono meno di altri. Chi arriva senza soldi, solo con la sua cultura, vale ancora meno. Vieni d… - FratellidItalia : ?? Qualcuno sta cercando di costringerci ad inginocchiarci, ma io credo che, ora più che mai, non possiamo arrenderc… - fuskiko : RT @noilatuavoce: @liliaragnar La ministra non ha compreso, che non tutti sono in vendita. - Alessan45438377 : @riccardoVeron A pugilato batto tutti al lavoro, quindi non credo gli convenga ???? -