"Non sono fascisti. Sono selvaggi. Usata per tutto la parola fascismo si svuota" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Chiamateli con il loro vero nome. Chiamateli come li chiama Emilio Gentile, l’allievo di Renzo De Felice, l’autore di Storia del partito fascista, l’emerito di Storia contemporanea alla Sapienza. Non chiamateli fascisti. Chiamateli “selvaggi”. Caro professore, ci rivela quante telefonate ha finora ricevuto per commentare la “democrazia in pericolo”, delineare “i nuovi caratteri del fascismo”? Siamo i primi? “Non lo siete. E la mia risposta è sempre la stessa. E’ quella che ho dato in un testo dal titolo Chi è fascista edito da Laterza”. Possiamo virgolettare? “Certo. ‘Non credo che abbia alcun senso, né storico né politico, sostenere che oggi c’è un ritorno del fascismo in Italia, in Europa o nel resto del mondo’ ”. Sono passati due anni dalla pubblicazione di quel testo. ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Chiamateli con il loro vero nome. Chiamateli come li chiama Emilio Gentile, l’allievo di Renzo De Felice, l’autore di Storia del partito fascista, l’emerito di Storia contemporanea alla Sapienza. Non chiamateli. Chiamateli “”. Caro professore, ci rivela quante telefonate ha finora ricevuto per commentare la “democrazia in pericolo”, delineare “i nuovi caratteri del”? Siamo i primi? “Non lo siete. E la mia risposta è sempre la stessa. E’ quella che ho dato in un testo dal titolo Chi è fascista edito da Laterza”. Possiamo virgolettare? “Certo. ‘Non credo che abbia alcun senso, né storico né politico, sostenere che oggi c’è un ritorno delin Italia, in Europa o nel resto del mondo’ ”.passati due anni dalla pubblicazione di quel testo. ...

