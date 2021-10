Nba, Irving non si arrende: “Io, la voce di chi non viene ascoltato” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Kyrie Irving non sarebbe un no-vax. Lo spiega ‘The Athletic’ all’indomani della decisione dei Brooklyn Nets di metterlo fuori rosa per la sua decisione di non sottoporsi al vaccino contro il Covid. Il popolare sito di informazione sportiva spiega i motivi della decisione dell’ex giocatore di Cleveland Cavaliers e Boston Celtics. Per ‘The Athletic’ Irving avrebbe deciso di battersi per le battaglie portate avanti da quelle persone che hanno perso il lavoro a causa delle imposizioni dettate dalla somministrazione del vaccino: ‘‘Vuole essere le voce di chi non viene ascoltato’‘, spiegano alcune fonti vicine a lui. Una lotta ideale, legata a principi nei quali Irving crede e per i quali vuole mettere a disposizione la sua cassa di risonanza: perdere soldi o popolarità non è un problema per ... Leggi su sportface (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Kyrienon sarebbe un no-vax. Lo spiega ‘The Athletic’ all’indomani della decisione dei Brooklyn Nets di metterlo fuori rosa per la sua decisione di non sottoporsi al vaccino contro il Covid. Il popolare sito di informazione sportiva spiega i motivi della decisione dell’ex giocatore di Cleveland Cavaliers e Boston Celtics. Per ‘The Athletic’avrebbe deciso di battersi per le battaglie portate avanti da quelle persone che hanno perso il lavoro a causa delle imposizioni dettate dalla somministrazione del vaccino: ‘‘Vuole essere ledi chi non’‘, spiegano alcune fonti vicine a lui. Una lotta ideale, legata a principi nei qualicrede e per i quali vuole mettere a disposizione la sua cassa di risonanza: perdere soldi o popolarità non è un problema per ...

