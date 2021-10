La star NBA Kyrie Irving non si vaccina | la squadra prende una posizione drastica

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ladei Brooklyn Netsnon è ancorato e laha deciso di metterlo fuorifinché non potrà giocare. Da due anni a questa parte i Brooklyn Nets hanno uno dei roster più forti dell’NBA. Nel 2019 sono arrivatie Kevin Durant, due dei giocatori più forti al mondo, e lo scorso anno si sono aggiunti anche James Harden, Blake Griffin e Lamarcus Aldrige, tutti giocatori da All-NBA, per quella che sulla carta è lacon più punti nelle mani. I primi due tentativi di assalto all’anello sono andati male per via degli infortuni e la stagione che si avvia all’inizio dovrebbe essere quella del riscatto. Tuttavia ancora una volta i Nets non potranno ...

Ultime Notizie dalla rete : star NBA

Niente vaccino, niente partite e niente allenamenti: Kyrie Irving,dei Brooklyn Nets, non vuole vaccinarsi e fino a qualche giorno fa (come si vede dal'ultimo colloquio con i giornalisti) non voleva nemmeno parlarne. La squadra però ha deciso: 'Vista l'...È un sette volte All -, due volte All -ed ex Rookie of the Year. Pur di non vaccinarsi ora rischia di perdere 200 milioni di dollari : circa 16 milioni di dollari in questa stagione e un'...Fifa 22 contiene 18mila risorse soggette a licenza, suddivise in calciatori (17mila), squadre (700), stadi (90) e campionati (30). Nel primo Fifa, uscito 28 anni fa (un’era geologica nel mondo videolu ...Manca poco all'inizio della stagione NBA 2021-22 e continuano le nostre preview: oggi è la volta della Southeast Division ...