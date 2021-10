(Di mercoledì 13 ottobre 2021) AGI - I voli dell'agenzia 'Balloon Tour" continuano nei cieli nitidi di ottobre sul lago di Como mentre si contano ie ci si domanda chi lidopo che lunedì 11 ottobre unasi è abbattuta sul Tempio Voltiano, quello che campeggiava sulle 10 mila lire. L'impatto ha provocato il crollo di una statua di marmo che orna l'edificio in cui è ospitato il museo dedicato all'inventore comasco della pila. Il cedimento ha comportato anchealla scalinata e al tetto, generando molta irritazione nell'amministrazione locale perché il luogo iconico della città è oggetto da tempo di un restauro e la sua riapertura sarebbe stata imminente senza questo imprevisto. "Abbiamo presentato una relazione all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo - spiega il comandante della Polizia Locale Vincenzo Aiello - ...

Advertising

sulsitodisimone : La mongolfiera caduta non era assicurata: ora chi pagherà i danni? - SkyTG24 : Como, la mongolfiera caduta non era assicurata: il Comune chiederà un risarcimento -

Ultime Notizie dalla rete : mongolfiera caduta

Sullaerano presenti otto persone, tutti turisti in cerca di una visione 'originale' delle bellezze lacustri . Andrà anche valutato, ipotizza Aiello, se 'la struttura fosse idonea e quali ..."Presumibilmente a causa di raffiche di vento variabili il conducente ha perso il controllo dellache dunque ha urtato violentemente il Tempio provocando ladi un pinnacolo in ...Uno dei monumenti simbolo della città lombarda, dedicato allo scienziato Alessandro Volta, ha riportato ingenti danni dopo che ieri, lunedì 11 ottobre, una mongolfiera ha impattato su di esso. Anche a ...L'incidente lunedì scorso. L'impatto ha provocato il crollo di una statua di marmo che orna l'edificio in cui è ospitato il museo dedicato all'inventore comasco della pila ...