In Brasile 100 milioni di vaccinati con entrambe dosi

Il Brasile deve raggiungere oggi i 100 milioni di persone vaccinate con le due dosi di vaccini contro il coronavirus su una popolazione di 215 milioni. Dall'inizio della campagna di vaccinazione, 19.

Ultime Notizie dalla rete : Brasile 100 In Brasile 100 milioni di vaccinati con entrambe dosi Il Brasile deve raggiungere oggi i 100 milioni di persone vaccinate con le due dosi di vaccini contro il coronavirus su una popolazione di 215 milioni. Dall'inizio della campagna di vaccinazione, 19.958.

In Brasile 100 milioni di vaccinati con entrambe dosi - Ultima Ora Agenzia ANSA Bolsonaro denunciato alla Corte Penale Internazionale per la deforestazione dell’Amazzonia, crimine contro l’umanità (A. Puccio) La ONG AllRise ha denunciato il presidente brasiliano Jair Bolsonaro alla Corte Penale Internazionale dell’Aia per le sue politiche che hanno favorito la deforestazione dell’Amazzonia. La denuncia pre ...

