Il rapporto: “A Giugliano il più alto numero di Rom abbandonati in Italia” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo 30 anni qualcosa nel mondo Rom cambia: «Negli ultimi 60 mesi il 37% dei rom è uscito autonomamente dalle baraccopoli, gli insediamenti formali ovvero i “campi” sono calati da 148 a 109 in Italia solo un rom su 10 vive nei campi» È la buona notizia del 6° rapporto di Associazione 21 luglio, 102 L'articolo TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dopo 30 anni qualcosa nel mondo Rom cambia: «Negli ultimi 60 mesi il 37% dei rom è uscito autonomamente dalle baraccopoli, gli insediamenti formali ovvero i “campi” sono calati da 148 a 109 insolo un rom su 10 vive nei campi» È la buona notizia del 6°di Associazione 21 luglio, 102 L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

Advertising

DomPepeModerato : RT @AndreaC_1998_: @DomPepeModerato Ovvio, era in cerca di un portiere migliore di Meret, in pratica voleva sapere se conoscessi il portier… - AndreaC_1998_ : @DomPepeModerato Ovvio, era in cerca di un portiere migliore di Meret, in pratica voleva sapere se conoscessi il po… -