I Tiromancino presentano “Eccoci papà”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) ROMA – Federico Zampaglione deipresenta “”, uno dei brani contenuti nel nuovo album “Ho cambiato tante case”: “Verso i 15/16 anni – racconta – ero un ragazzino turbolento che non andava granché bene a scuola e passava le giornate seduto su un muretto sotto casa insieme a un gruppo di amici a perdere tempo e a metterci nei guai. Un giorno mio padre Domenico Zampaglione mi disse: “Guarda che ti ho portato”… Era una musicassetta di Eric Clapton, “Just one night”, un disco live. Lo ascoltai una volta, poi due… restai senza parole. Da quel giorno la mia vita cambiò e per strada non scesi quasi più”. Poi Zampaglione aggiunge: “Passavo le mie giornate a suonare la chitarra con il sogno di potermi un giorno esibire su un palco. Le mie giornate avevano trovato un senso e una motivazione. Era stato un disco. Mio padre ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tiromancino presentano

Zazoom Blog

Con queste parole iuno dei brani che andranno a far parte del loro nuovo album 'Ho cambiato tante case', in uscita il prossimo 8 ottobre. 'La cosa più bella per cominciare un ...... Andrea Pesce () al pianoforte e ai cori, Daniela Salvoldi (LLDCE/Gianmaria Testa) al ... Paolo "Pau" Bruni alla voce e Enrico "Drigo" Salvi e Cesare "Mac" Petricich alle chitarre, ...ROMA - Federico Zampaglione dei Tiromancino presenta "Eccoci papà", uno dei brani contenuti nel nuovo album "Ho cambiato tante case": "Verso i 15/16 anni ...L'artista ha ricordato con commozione le domeniche di un tempo, trascorse in famiglia, a cui si è ispirato per il brano "Domenica". Il video della canzone ha come protagonisti amici e familiari di Fed ...