Grande Fratello Vip 6 | Miriana e Nicola sempre più vicini

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - GrandeFratello : Inutile girarci intorno: c’è sempre un comodino! ?? Grande Fratello ha deciso di darvi un’opportunità unica: nelle… - GrandeFratello : Giulia e Tommaso sognavano il Grande Fratello da un bel po'... ed abbiamo un delizioso scoop per voi! Twittate co… - liselpe : @caffe_grazie @Meoooooooooowth @blusewillis1 E grande fratello ?? - grancetto : RT @grancetto: #natipercombattere @Montecitorio La più grande pericolo e la violenza famigliare. Ieri il Dr. Draghi l'ha usata su 17 milio… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

ComingSoon.it

Nella Casa del GfVip gli animi ormai si infiammano molto facilmente: ora è la volta di Raffaella Fico e Soleil Sorge. Soleil rischia la nomination? Foto: Ufficio Stampa Mediaset Music: 'Summer' from ...Del resto, se nella casa del primo '' si è guadagnata il nomignolo di gatta morta non è un caso. Nel gioco sottile della seduzione è una vera maestra, e uscita dalla Casa ha trovato ...Ospite a Storie Italiane, Carolina Marconi ha parlato del suo desiderio di diventare madre nonostante il tumore al seno.Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni è sicura: "Con Gianmaria Antinolfi è finita qua" In queste ultime ore Sophie Codegoni e Miriana Trevisan si sono ...