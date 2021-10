Grafica Veneta, patteggiano i due manager arrestati nell’inchiesta per caporalato: usciranno dal processo con pena pecuniaria (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Tribunale di Padova ha accolto l’istanza di patteggiamento presentata a settembre da Giorgio Bertan e Giampaolo Pinton, l’amministratore delegato e il direttore dell’area tecnica di Grafica Veneta (colosso della stampa e rilegatura di libri) arrestati, nel luglio scorso, nell’ambito dell’indagine per caporalato nei confronti di un’azienda che sfruttava lavoratori pakistani. I due manager usciranno dal processo con la sola sanzione pecuniaria: secondo i pm erano a conoscenza dei metodi violenti usati dalla BM Services – che forniva loro manodopera – per soggiogare e intimidire i sottoposti. “Le persone coinvolte rivendicano l’irrilevanza penale di quanto loro contestato, tanto che l’accordo con l’autorità giudiziaria consegue a una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Tribunale di Padova ha accolto l’istanza di patteggiamento presentata a settembre da Giorgio Bertan e Giampaolo Pinton, l’amministratore delegato e il direttore dell’area tecnica di(colosso della stampa e rilegatura di libri), nel luglio scorso, nell’ambito dell’indagine pernei confronti di un’azienda che sfruttava lavoratori pakistani. I duedalcon la sola sanzione: secondo i pm erano a conoscenza dei metodi violenti usati dalla BM Services – che forniva loro manodopera – per soggiogare e intimidire i sottoposti. “Le persone coinvolte rivendicano l’irrilevanzale di quanto loro contestato, tanto che l’accordo con l’autorità giudiziaria consegue a una ...

