"Fedez ti permette di andare in giro così?!". Chiara Ferragni, "è troppo": senza reggiseno e con gli slip trasparenti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ormai è diventata l'imprenditrice italiana più famosa al mondo. Tutto quello che tocca si trasforma in oro e il mese scorso Chiara Ferragni ha lanciato la sua prima linea di intimo donna. Chiara Ferragni è una macchina di idee e di denaro. Nonostante il lavoro le porti via tantissimo tempo, è particolarmente legata alla sua famiglia, al marito Fedez e ai due figli Leone e Vittoria. Nelle ultime ore è tornata a provocare sui social con sensualità ed ironia. Qualche settimana fa ha posato in una versione super sexy, dando una piccola anteprima del completino intimo che di sicuro spopolerà durante la prossima stagione. Non è la prima volta che Chiara Ferragni posa in intimo su Instagram ma in quest'occasione ha dato davvero il meglio di lei, guadagnando centinaia di ...

