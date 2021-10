Esplorare Marte a piedi: ecco il nuovo addestramento per le missioni umane extraveicolari sul Pianeta Rosso (Di mercoledì 13 ottobre 2021) In vista delle prossime missioni su Marte, gli astronauti si stanno allenando in ambienti molto simili a quelli che si trovano appunto sul Pianeta Terra. E così che negli scorsi giorni, come riferito da numerosi quotidiani online in queste ore, si è tenuta una simulazione di una missione su Marte presso il Makthesh Ramon, un cratere molto vasto che ha delle caratteristiche ambientali rassomiglianti quelle del Pianeta Rosso. Missione Marte nel deserto del Negev: i dettagli (Foto RaiNews)Il terreno è infatti di colore rossastro, particolarmente arido e con scarsa acqua, in quanto situato nel deserto del Negev. L’esperimento è stato in particolare organizzato dall’Austrian Space Forumin (Sasic), come scrive Rai News, in cooperazione con la agenzia spaziale israeliana ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) In vista delle prossimesu, gli astronauti si stanno allenando in ambienti molto simili a quelli che si trovano appunto sulTerra. E così che negli scorsi giorni, come riferito da numerosi quotidiani online in queste ore, si è tenuta una simulazione di una missione supresso il Makthesh Ramon, un cratere molto vasto che ha delle caratteristiche ambientali rassomiglianti quelle del. Missionenel deserto del Negev: i dettagli (Foto RaiNews)Il terreno è infatti di colore rossastro, particolarmente arido e con scarsa acqua, in quanto situato nel deserto del Negev. L’esperimento è stato in particolare organizzato dall’Austrian Space Forumin (Sasic), come scrive Rai News, in cooperazione con la agenzia spaziale israeliana ...

