Eruzione Canarie: danni a 1.400 edifici, sepolti 656 ettari (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Almeno 656 ettari di terreno sepolti dalla lava e oltre 1.400 costruzioni danneggiate o distrutte: è l'ultimo aggiornamento fornito dal sistema europeo Copernicus sull'Eruzione del vulcano Cumbre ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Almeno 656di terrenodalla lava e oltre 1.400 costruzioni danneggiate o distrutte: è l'ultimo aggiornamento fornito dal sistema europeo Copernicus sull'del vulcano Cumbre ...

Advertising

GiaPettinelli : Eruzione Canarie: danni a 1.400 edifici, sepolti 656 ettari - Europa - ANSA - fisco24_info : Eruzione Canarie: danni a 1.400 edifici, sepolti 656 ettari: Gli sfollati sono ora circa 6.700 dopo le evacuazioni… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Eruzione Canarie: danni a 1.400 edifici, sepolti 656 ettari: (ANSA) - MADRID, 13 OTT - Almeno 656… - CorriereQ : Eruzione Canarie: danni a 1.400 edifici, sepolti 656 ettari - MyItalianCircle : New video: Learn Italian with the News 18 ?? -