Empoli, lesione al retto femorale per Furlan (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Empoli - Brutte notizie per Jacopo Furlan : gli esami strumentali svolti sul portiere classe 1993, infatti, hanno rivelato una lesione al retto femorale della coscia destra, come ha reso noto lo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 13 ottobre 2021)- Brutte notizie per Jacopo: gli esami strumentali svolti sul portiere classe 1993, infatti, hanno rivelato unaaldella coscia destra, come ha reso noto lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Empoli lesione Empoli, lesione al retto femorale per Furlan ... gli esami strumentali svolti sul portiere classe 1993, infatti, hanno rivelato una lesione al retto femorale della coscia destra, come ha reso noto lo stesso Empoli con questo comunicato ufficiale:Â ...

Roma, Abraham ko e Pellegrini influenzato: doppio allarme in vista della Juventus Chi a Torino non ci sarà sicuramente è Smalling, che continua a lavorare a parte a causa della lesione al flessore della coscia destra rimediata al termine della gara con l'Empoli mentre per Vina ...

