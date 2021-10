Embolo: “Con l’Italia senza timore. Ci giocheremo le nostre chance” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Breel Embolo, centravanti della Svizzera, autore ieri sera di una doppietta contro la Lituania, ha parlato a RSI in vista anche dello scontro diretto contro l‘Italia. Queste le sue parole: “È stata un’ottima serata per noi, sono molto felice di essere riuscito a fare due gol e di aver raggiunto un buon risultato per la mia Nazionale. Sono in forma, mi sento bene, mi piace aiutare la squadra. Siamo positivi in vista dell’Italia. Sappiamo che sono forti, giocheranno in casa, ma andremo a dire la nostra senza timore. Possiamo giocarci le nostre chance per il primo posto”. Foto: Twitter Euro 202o L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Breel, centravanti della Svizzera, autore ieri sera di una doppietta contro la Lituania, ha parlato a RSI in vista anche dello scontro diretto contro l‘Italia. Queste le sue parole: “È stata un’ottima serata per noi, sono molto felice di essere riuscito a fare due gol e di aver raggiunto un buon risultato per la mia Nazionale. Sono in forma, mi sento bene, mi piace aiutare la squadra. Siamo positivi in vista del. Sappiamo che sono forti, giocheranno in casa, ma andremo a dire la nostra. Possiamo giocarci leper il primo posto”. Foto: Twitter Euro 202o L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Embolo Con Italia - Svizzera si gioca all'Olimpico, Mancini preoccupato per le condizioni del campo ...importanza dopo il successo per 4 - 0 della Svizzera in casa della Lituania (doppietta di Embolo, ... contro l'Austria, l'ottavo successo in altrettante partite del gruppo F: 1 - 0 con gol di Maehle. La ...

Video/ Lituania Svizzera (0 - 4): highlights e gol, i rossocrociati calano il poker RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2022, CLASSIFICHE/ Poker Svizzera! Diretta gol Lo stesso Lasickas si rivede con scarso successo al 10 e sul fronte opposto Embolo non batte l'estremo difensore ...

Embolo: “Con l’Italia senza timore. Ci giocheremo le nostre chance” alfredopedulla.com Calcio, qualificazioni ai Mondiali: la Svizzera raggiunge l'Italia al primo posto FRANCESCO LOIACONO - La Svizzera vince 4-0 a Vilnius con la Lituania e con 14 punti raggiunge l’ Italia al primo posto del Gruppo C nelle qualificazioni ai Mondiali del Qatar del 2022. Nel primo tempo ...

Cosa deve fare l'Italia per qualificarsi a Qatar 2022? Niente di sorprendente o che non fosse prevedibile già sulla carta ma è evidente che, vincendo le sfide contro Bulgaria e Lituania, la Svizzera di Yakin abbia aumentato e non poco la pressione sugli A ...

