“Dovevi stare a casa tua”: la bordata di Maria De Filippi contro l’allieva sospesa ad Amici (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’atteggiamento di Flaza ha fatto sbottare persino Maria De Filippi, che solitamente è bonaria e comprensiva nei confronti degli allievi di “Amici”. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, infatti, l’allieva avrebbe commesso una serie di infrazioni durante la puntata dell’11 ottobre che le sono costate la sospensione della maglia. Flaza è accusata di essere arrivata tardi a lezione e di usare il telefono in orari non consoni, oltre ad una particolare svogliatezza negli esercizi (anche mordendo una merendina, ndr). LEGGI ANCHE => “Sono delusa”: male la prima del figlio d’arte ad Amici (ma non per il pubblico). Di chi si tratta? Nonostante la sospensione, Flaza non si è affatto scusata (come invece ha fatto Inder), presentandosi in palestra con gli occhiali da sole per nascondere ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L’atteggiamento di Flaza ha fatto sbottare persinoDe, che solitamente è bonaria e comprensiva nei confronti degli allievi di “”. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, infatti,avrebbe commesso una serie di infrazioni durante la puntata dell’11 ottobre che le sono costate la sospensione della maglia. Flaza è accusata di essere arrivata tardi a lezione e di usare il telefono in orari non consoni, oltre ad una particolare svogliatezza negli esercizi (anche mordendo una merendina, ndr). LEGGI ANCHE => “Sono delusa”: male la prima del figlio d’arte ad(ma non per il pubblico). Di chi si tratta? Nonostante la sospensione, Flaza non si è affatto scusata (come invece ha fatto Inder), presentandosi in palestra con gli occhiali da sole per nascondere ...

